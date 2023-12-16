مايا مرسي: المجلس القومي للمرأة تعرض للحرق في أحداث 2011.. فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ملف التمكين كان جابرًا لخاطر المرأة المصرية الذي كان مكسورًا بعد عام من حكم الجماعة الإرهابية.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" والذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع على قناة اكسترا نيوز، أن كوتة المرأة في البرلمان تم تقليصها في ظل عهد الجماعة الإرهابية، مشيرة أن كل المكتسبات التي تم الحصول عليها في الفترة من 2002 إلى 2010 انهارت بشكل كبير.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه من الأماكن التي احترقت في ظل حكم الجماعة الإرهابية كان المقر الخاص بالمجلس القومي للمرأة، وهذا يعتبر إرهاب للمرأة.



ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنه تعددت المحاولات خلال عام 2012 لدهس كل مكتسبات المرأة، سواء كان في نسبة المرأة المصرية بالبرلمان أو القوانين التي تحافظ علي حقها في الدستور.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".