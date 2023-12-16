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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي كان ممكن يكسب الاتحاد السعودي بسداسية.. بركات يطلق تصريحات نارية

بركات
بركات

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق أن الأحمر كان باستطاعته الفوز على الاتحاد السعودي بسداسية، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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وقال بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي فاز على الاتحاد بثلاثية، وكان من الممكن أن نفوز بأكثر من ذلك".


وتابع: "كان من الممكن ممكن أن نفوز بأكثر من ذلك، هذا هو الأهلي الذي نفخر به.. الزمالكاوية النهاردة سعداء بالأهلي وبمكسبه".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "النهاردة أهلي تاني وأهلي جديد.. النادي الأهلي بيبدأ الموسم، الأهلي كان يقدر يكسب 5 و6، الآن أنظارنا نحو مباراة فلومينينسي".

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرضًا رائعًا على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.

بركات الأهلى

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