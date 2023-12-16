شعبة الخضار تفجر مفاجأة مدوية عن أسعار البصل

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار البصل في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن من الصعب معرفة مستقبل سعر البصل.

وأضاف حاتم نجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن بعض الفلاحين لم يزرعوا البصل خلال العام الحالي، وذلك بسبب تدني سعره في العام الماضي ، الأمر الذي تسبب في قله محصول البصل.

وتابع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن ايضا تم تصدير البصل بكميات أكبر خلال العام الحالي عن العام الماضي، لافتا إلى أن البصل لم يتراجع حاليا، بسبب أننا في نهاية الإنتاج، وننتظر البصل الجديد بعد أشهر.

وعن مستقبل سعر البصل، رد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، قائلا :"خلال شهرين ينخفض سعر البصل بشكل ملحوظ، ويتم انخفاض سعر البصل تدريجيا".