إبراهيم سعيد: مساندة الخطيب كلمة السر في فوز الأهلي على اتحاد جدة

في كأس العالم للأندية..

علّق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي اليوم الجمعة، في كأس العالم للأندية 2023.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "النادي الأهلي فاز بنتيجة كبيرة جدًا اليوم والجماهير من حقها تفرح وتفتخر بلاعبي الفريق".

وأضاف : "الله يكون في عون جماهير نادي اتحاد جدة السعودي بعد مساندتهم لفريقهم في مباراة اليوم وخسارته، أنا لو مكانهم "هكتئب".

وواصل : "لاعبي النادي الأهلي انقذت هيبة القلعة الحمراء في العالم، وكان هناك تقليل من الأهلي قبل المباراة من الجماهير السعودية والإعلاميين السعودين، وهذا رد اعتبار لنا".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره اتحاد جدة السعودي، في مباراة اُقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023،