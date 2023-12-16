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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي المونديالي| ربيعة: الفوز على اتحاد جدة منحنا دوافع كبيرة بكأس العالم للأندية

رامي ربيعة
رامي ربيعة

عبر رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب اتحاد جدة السعودي، ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الفوز منح الفريق دوافع كبيرة نحو ‏المنافسة في البطولة.‏

وأوضح أن الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة، ودرس المنافس بعناية، وهو ما أسهم في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل إلى ‏الدور نصف النهائي.‏

وأشار ربيعة إلى أن الفريق كان لديه تركيز كبير، لأن المباراة كانت الفرصة الوحيدة للتأهل إلى نصف النهائي، والتقدم خطوة مع ‏المستويات التنافسية العالية في المونديال.‏

وأضاف أن الفريق سوف يغلق صحفة مباراة اتحاد جدة ويبدأ التركيز مباشرة في مباراة نصف النهائي، مؤكدًا أن الأهلي يملك شخصية ‏وخبرات وطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد في المونديال.‏

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