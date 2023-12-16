وليد الفراج عن فوز الاهلي على اتحاد جدة: جيد انها خلصت بالثلاثة فقط

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على فوز الأهلي على الاتحاد السعودي بثلاثية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ونشر أحمد حسن تصريحات وليد الفراج عبر حسابة بموقع فيسبوك وجاءت كالاتي: وليد الفراج: نسر الأهلي حلق في سماء جدة وفين يوجعك، بس جيد انها خلصت بالثلاثة فقط، هذا تقدم في النتائج.

وتفوق الأهلي على الاتحاد تفوقًا ملحوظًا خلال مواجهة اليوم، سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي المونديال.