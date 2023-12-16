الدنيا كلها جاية عليه.. ضياء السيد: البطاقة الحمراء لموديست غير مستحقة

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها أنتوني موديست، لاعب الأحمر لم تكن مستحقة.



وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أنصح بإجراء تغييرات كبيرة في تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي".

وأضاف: "كنا نريد أن يثبت أنتوني موديست نفسه، شارك في الدقيقة 87 ثم حصل على بطاقة حمراء غير صحيحة في الدقيقة 90".

وتابع: "الحكم كان جيد، ولكن هذه الحالة لم تكن صحيحة، اخرها انذار لأن كوع أحمد حجازي هو نفس كوع موديست، الدنيا كلها جاية على موديست".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "مارسيلو جاياردو لم يملك الوقت لتغيير تشكيلته في مباراة النادي الأهلي، هو مدرب جديد ومباريات الدوري السعودي مضغوطة ولم يتعرف على فريقه بشكل جيد".