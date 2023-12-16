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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدنيا كلها جاية عليه.. ضياء السيد: البطاقة الحمراء لموديست غير مستحقة

موديست
موديست

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها أنتوني موديست، لاعب الأحمر لم تكن مستحقة.

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وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أنصح بإجراء تغييرات كبيرة في تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي".
وأضاف: "كنا نريد أن يثبت أنتوني موديست نفسه، شارك في الدقيقة 87 ثم حصل على بطاقة حمراء غير صحيحة في الدقيقة 90".
وتابع: "الحكم كان جيد، ولكن هذه الحالة لم تكن صحيحة، اخرها انذار لأن كوع أحمد حجازي هو نفس كوع موديست، الدنيا كلها جاية على موديست".
وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "مارسيلو جاياردو لم يملك الوقت لتغيير تشكيلته في مباراة النادي الأهلي، هو مدرب جديد ومباريات الدوري السعودي مضغوطة ولم يتعرف على فريقه بشكل جيد".

الأهلى

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