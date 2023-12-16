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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: التقليل من الكرة المصرية سبب فشل الأندية السعودية

صدى البلد

علق الاعلامي مينا ماهر علي فوز الاهلي  علي الاتحاد السعودي ، في المباراة التي جمعت بينهما امس الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

 

وكتب مينا ماهر عبر حسابة بموقع فيسبوك:مهما صرفت ملايين الدولارت مش هتكون بنفس شخصية اي فريق مصر خارج او داخل الارض، التقليل الكثير من الكورة المصرية سبب اساسي في فشل الاندية السعودية امام الفرق المصرية، الملايين عمرها ما تشتري جمهور او تشتري هيبه و شخصية للفريق، من سنين فاتت و احنا في المقدمه 🇪.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

 

وفرض محمد الشناوي، كابتن الفريق، نفسه في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية من خلال ‏التصدي لركلتي جزاء في نسختين مختلفتين في البطولة.‏

 

وكان التصدي الأول للحارس الدولي وكابتن الفريق أمام لوكا مودريتش 2022 في مواجهة ‏الأهلي وريال مدريد، والتصدي الثاني أمام كريم بنزيما مع اتحاد جدة في النسخة الحالية ‏‏2023.‏

 

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

 

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

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