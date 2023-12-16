الأهرام: توفير مياه الري على رأس أولويات التنمية الشاملة في مصر

ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن توفير مياه الري يعد على رأس أولويات التنمية الشاملة في مصر.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (زيادة كفاءة استخدام المياه) - أن مع وصول المساحة المزروعة حاليا إلى ما يقرب من عشرة ملايين فدان، فإن الحاجة إلى التحول نحو أنظمة الري الذكية لم تعد ترفا، أو مجالا للتجارب والدراسات الجامعية فقط، بل باتت ضرورة حياتية، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار حجم الفاقد المائي الضخم الناتج عن استمرارنا في تطبيق أنظمة الري التقليدية الموروثة منذ الأجداد.



وأشارت إلى أن الري الذكي لا يوفر الماء فقط، بل يضمن لنا إنتاج محاصيل أكثر وأجود، وهو ما سيعود بالخير على الشعب كله، وعلى المزارع وأسرته تحديدا.. وتابعت "سوف يفتح الاعتماد على الري الذكي المجال أمام نقل أحدث تكنولوجيا العصر في الري إلى الأراضي الزراعية، ومن ثم نحافظ على التربة، ونزيد غلة الفدان، ونوفر الماء في الوقت نفسه".



وأكدت الصحيفة أن في خطة الحكومة حاليا مشروعات مثل الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتنمية وسط وشمال سيناء وغيرها، ولن يتحقق هذا كله إلا من خلال الري الذكي الذي قطعت فيه مصر بالفعل شوطا كبيرا؛ ليكون الهدف الأسمى هو توفير أكفأ استخدام للمياه المتاحة.