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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البعبع.. تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

صدى البلد

علق الأعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، على فوز النادي الأهلي امام اتحاد جدة في مونديال الأندية.

وقال: “الاهلي هو هيبة الكرة المصرية .. وحاليا أصبح بعبع العالم .. واللى يراهن عليه يكسب”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة اهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

ويشارك الأهلي  للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.

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