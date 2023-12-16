الإمارات والولايات المتحدة تتفقان على دعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

اتفق مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان، على أهمية العمل على دعم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للشعب الفلسطيني بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية.

والتقى طحنون بن زايد آل نهيان وجيك سولفان والوفد المرافق له، في الإمارات، في ثالث محطات جولة المسئول الأمريكي في المنطقة حيث زار أمس الأول تل أبيب واجتمع مع عدد من القيادات الإسرائيلية على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وإثر ذلك وصل إلى رام الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "بن زايد" و "سوليفان" شددا على ضرورة مناقشة وتطبيق كافة الفرص التي تستهدف وقفا مستداما لاطلاق النار والسماح لدخول سلس للمساعدات الإنسانية المهمة، واتفقا على أن عودة المفاوضات السياسية في سبيل حل الدولتين هوالهدف المهم والأسمى لإنهاء الصراع و تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشارت "وام" إلى أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لخدمة مصالح الإمارات والولايات المتحدة المشتركة.

وحضر اللقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، ويوسف العتيبة سفير أبو ظبي لدى واشنطن.