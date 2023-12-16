عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف دشمة لجنود الاحتلال في موقع بركة ريشا

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم السبت دشمة تحصن بها جنود للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه.

وقال الحزب في بيان له إن ذلك الاستهداف جاء دعماً للشعب  الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌والشريفة.

وأشار الحزب إلي  ان الاستهداف أدى لسقوط عدد من جنود الاحتلال مابين  بين قتيل وجريح.


وكانت  الطائرات الإسرائيلية ألقت في وقت سابق فوق كفرشوبا اللبنانية عدد من المنشورات للتحذير من التّعامل مع حزب الله.

وأشارت بلدية كفرشوبا اللبنانية الي ان المنشورات مقدمةً لتبرير أعمال عدوانية تنوي القيام بها ضدّ أهلنا المدنيين العُزّل الآمنين في منازلهم.

كما أكدت البلدية  «خلوَ البلدة من السلاح والعناصر المسلحة والمظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفل».

ولفتت البلدية، في بيان، إلى أن قوات العدو قصفت منذ بداية الأعمال الحربية أربعة منازل يسكنها مدنيون ولا وجود فيها لأي سلاح أو مسلحين».

وأتمت البلدية بيانها بمطالبة الحكومة والدول التي لديها قوات في «اليونيفيل» بالتّدخل لـ«لجمِ النّوايا العدوانية التي يُمهّد لها العدو بحقّ كفرشوبا وأبنائها».
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

وداعا أزمة البصل|الكيلو يتراجع 10 جنيهات بعد تدخل حكومي عاجل.. وهذا ثمنه الآن

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

ترشيحاتنا

في الصباح الباكر..إعدام عميل للموساد الإسرائيلي في إيران

أوكرانيا تسقط 30 طائرة مسيرة روسية استهدفت 11 منطقة في كييف

استمرارا لجرائمه.. الاحتلال يحتجز 12 رضيعا في مستشفى كمال عدوان| تفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سيدة فلسطينية مريضة بالسرطان في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يعتدون بالضرب على مصور صحفي في القدس| فيديو

مدفعية الاحتلال تستهدف "وادي حسن" في جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

أين كانت؟.. علماء آثار يثيرون الجدل بالعثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام

برجيم خارق ..إمرأة تثير الجدل بفقدانها ربع وزنها في 6 أسابيع

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ