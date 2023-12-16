حزب الله يستهدف دشمة لجنود الاحتلال في موقع بركة ريشا

أعلن حزب الله استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم السبت دشمة تحصن بها جنود للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه.

وقال الحزب في بيان له إن ذلك الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌والشريفة.

وأشار الحزب إلي ان الاستهداف أدى لسقوط عدد من جنود الاحتلال مابين بين قتيل وجريح.



وكانت الطائرات الإسرائيلية ألقت في وقت سابق فوق كفرشوبا اللبنانية عدد من المنشورات للتحذير من التّعامل مع حزب الله.

وأشارت بلدية كفرشوبا اللبنانية الي ان المنشورات مقدمةً لتبرير أعمال عدوانية تنوي القيام بها ضدّ أهلنا المدنيين العُزّل الآمنين في منازلهم.

كما أكدت البلدية «خلوَ البلدة من السلاح والعناصر المسلحة والمظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفل».

ولفتت البلدية، في بيان، إلى أن قوات العدو قصفت منذ بداية الأعمال الحربية أربعة منازل يسكنها مدنيون ولا وجود فيها لأي سلاح أو مسلحين».

وأتمت البلدية بيانها بمطالبة الحكومة والدول التي لديها قوات في «اليونيفيل» بالتّدخل لـ«لجمِ النّوايا العدوانية التي يُمهّد لها العدو بحقّ كفرشوبا وأبنائها».

