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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سيدة فلسطينية مريضة بالسرطان في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شهدت مدن الضفة الغربية، مساء أمس الجمعة حملة مداهمات واعتقالات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين أسفرت عن اعتقال سبعة بينهم سيدة مريضة بالسرطان.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن الاحتلال اعتقل المواطنة الفلسطينية فاتن ماجد حسن السيقلي المسالمة، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس، أثناء عودتها من مستشفى بمدينة نابلس، حيث إنها مصابة بمرض السرطان.

وأوضحت "صفا" أن المواطنة الفلسطينية المسالمة من مواليد قطاع غزة، ومتزوجة في بيت عوا، جنوب غرب مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني وإصابة 55 ألف آخرين. 

الاحتلال الاسرائيلي سيدة فلسطينية مريضة بالسرطان الضفة الغربية حاجز عورتا العسكري

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