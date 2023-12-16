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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد بحوث الصناعات الكيماوية يعقد مؤتمره السادس.. تفاصيل

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

يعقد معهد بحوث الصناعات الكيماوية مؤتمره السادس والمذمع عقده في 19-20 ديسمبر 2023 بالقاعة الجديدة بالمركز القومى للبحوث وذلك تحت عنوان "الكيمياء : توقعات بحثية وتقدم صناعى" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالى والبحث العلمى،  الدكتور حسين درويش القائم - بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث.


من جانبها أكدت الدكتورة جوسلين صليب- القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر هو  بناء جسر بين البحث العلمي في الكيمياء والصناعات الكيماوية الوطنية، لأنها لا تشارك فقط في جميع مجالات الأنشطة البشرية، ولكنها أيضًا مرتبطة بالتقدم في أكثر مجالات الصناعة وهو مايتماشى مع الرؤية الوطنية المستقبلية.


وسوف يتناول أهم الإنجازات الحالية في مجال الصناعات الكيماوية حيث ينصب التركيز على تعزيز شبكة البحث العلمى والصناعة لتحقيق نتائج قيمة، وسيناقش أيضا الكيمياء الخضراء والمستدامة، إدارة المياه ومياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة تدويرها، المنتجات الكيماوية في الأدوية والصناعات الأخرى، تطورات في تكنولوجيا البوليمرات،  تطبيقات في الورق والجلود والدهانات ومبيدات الآفات، إنتاج المواد الكيماوية المتجددة، تصميم الإنتاج الكيميائي، الاتجاهات الجديدة في صناعة مواد التعبئة والتغليف والبلاستيك.


يشارك في هذا المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين ليس فقط من المركز القومى للبحوث و لكن من جامعات بمصر والعالم، وكذلك رجال الأعمال المهتمين بمجالات الصناعة من اتحاد الغرف الصناعات الكيماوية و رؤساء غرف ذات صلة بالمجالات السايقة. رئيس مجلس ادارة شركة اكواتراست، رجال أعمال من هيئة التصنيع (مصنع الطائرات) و غيرهم. و ايضا رجال اعمال من الصحة و البيئة بما يسهم في حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية ويتواكب مع خطة الدولة 2030.


يمكنم الإطلاع على كل ما هو جديد من خلال موقع المؤتمر:   www.CIRIC-6.ekb.eg

التعليم العالي والبحث العلمي الصناعات الكيماوية دكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث زير التعليم العالي والبحث العلمي

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