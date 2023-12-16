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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: اقتحام جنود إسرائيل مساجد جنين حرب دينية خطرة على الجميع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أدانت الدكتورة نيفين الأنطونى عضو مجلس الشيوخ، التصرف المشين لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باحد مساجد جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أظهر مقطع مصور جنود إسرائيليون داخل المسجد يتلون فيه صلاة يهودية عبر مكبر للصوت، وعند نهاية المقطع المصور، يمكن سماع صوت ضحك عند خروج الجنود من المسجد وأداء اغنية لعيد الأنوار اليهودي من مكبر الصوت.

وقالت “الأنطونى”: لا أرى مبرر لمثل هذا الفعل الإستفزازى من تدنيس للأماكن الدينية وبيوت الله، ذلك الفعل الذى لا تقبله اى أديان والذى لا يمكن التسامح فيه، سوى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد سوى جر المنطقة إلى حرب دينية ستشعل نيرانها المنطقة العربية وستصل الى العالم أجمع، لذا أقول لكافة دول العالم أفيقوا فألسنة نيران تلك الحرب الدينية سوف تلتهمنا جميعا ولن تفرق بين قوى وضعيف”.

ووجهت عضو مجلس الشيوخ، رسالة الى برلمانات العالم اجمع خاصة الاتحاد الأوروبي والكونجرس الامريكي والاتحاد البرلماني الدولي للوقوف والتكاتف معا والمطالبة بوقف إطلاق نار فورى في الأراضى الفلسطينية والضغط على الإحتلال الإسرائيلي لسرعة العودة إلى مائدة المفاوضات وذلك لتفاقم الوضع الإنساني ف الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد تطاول الإحتلال وتدنيسه بيوت الله، متسألة لماذا نرى خرس دولى متعمد إيذاء ما تفعله إسرائيلين من إنتهاكات وتجاوزات وصلت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، متى ستنطق تلك الألسن البكماء ونحن أمام إبادة فعلية للشعب الفلسطينى.

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