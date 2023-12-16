متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في مدن أمريكية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت بعض المدن الأمريكية تظاهرات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أغلق المتظاهرون خلالها عددا من الشوارع الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المحتجين اغلقوا شوارع رئيسية بـ"السلاسل البشرية"، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والضغط على الحكومة الأمريكية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأسرع وقت.

وأجبرت هذه الخطوة التي نفذت بدايتها قبل أسبوعين في مدينة شيكاغو، وعممت هذا الأسبوع على الكثير من المدن، من بينها: فيلادلفيا، ولوس انجلوس (بالقرب من مطار LAX الدولي)، وهيوستن على ايقاف حركة المرور في شوارع مهمة، وخاصة وقت الذروة (مغادرة الموظفين أعمالهم)، لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى "دافعي الضرائب الأميركيين"، للتحرك لإنقاذه.