عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في مدن أمريكية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

صدى البلد

شهدت بعض المدن الأمريكية تظاهرات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أغلق المتظاهرون خلالها عددا من الشوارع الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المحتجين اغلقوا شوارع رئيسية بـ"السلاسل البشرية"، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والضغط على الحكومة الأمريكية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأسرع وقت.

وأجبرت هذه الخطوة التي نفذت بدايتها قبل أسبوعين في مدينة شيكاغو، وعممت هذا الأسبوع على الكثير من المدن، من بينها: فيلادلفيا، ولوس انجلوس (بالقرب من مطار LAX  الدولي)، وهيوستن على ايقاف حركة المرور في شوارع مهمة، وخاصة وقت الذروة (مغادرة الموظفين أعمالهم)، لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى "دافعي الضرائب الأميركيين"، للتحرك لإنقاذه.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة المدن الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

وداعا أزمة البصل|الكيلو يتراجع 10 جنيهات بعد تدخل حكومي عاجل.. وهذا ثمنه الآن

رسميًا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه قبل أخر اجتماع للبنك المركزي في 2023

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت وبلدات أخرى بغلاف غزة

مرسى علم تستضيف المؤتمر السنوي لأكبر وأهم منصة للحجز السياحي الإلكتروني ببولندا

أمل جديد لمرضى الربو|هل يمكن استبدال الكورتيزون بالعلاج البيولوجي ؟

سيولة مرورية علي كافة المحاور الصحراوية .. وحملات مكثفة لمنع طمس اللوحات

هنا الأهلي العالمي| فهد العتيبي يثير الجدل بعد الإطاحة باتحاد جدة

بقذائف الهاون.. سرايا القدس تستهدف حشودا عسكرية لجيش الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ابنة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

فيديو

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ