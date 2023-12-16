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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صانع الفارق دائما.. ناقد رياضي: مباراة الأهلي والاتحاد السعودي أنهت جدال رحيل كولر

الناقد الرياضي عبد
الناقد الرياضي عبد المنعم فهمي

أكد الناقد الرياضي عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي أن مبارة امس بين الأهلى والاتحاد السعودي هو يوم تاريخ وعالمي بالنسبة للنادي الأهلى فقد اعاد البسمة والفرحة لجماهير مصر كلها.

مباراة الأهلي والاتحاد السعودي أنهت جدال رحيل كولر.. الأهلى مخلوق للمباريات الكبيرة

وقال فهمي خلال لقائه بالإعلامية لميس سلامة، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن أمس كان يوما مختلفا تماما على الأهلى ، فكل الاطياف والمشجعين توقعوا رحيل كولر  من الأهلى، و قد اتخذ قرار رحيلة ولكن أمس اعاد الأهلى مع كولر، لانه قدم جولات رائعة، مؤكدا ان أمس كولر استعاد فريق ولاعبته واستعاد الأهلى مرة أخري  وقدم نسخه من الأهلى الذي يحبنوه جمهوره قائلا:" الأهلى مخلوق للمباريات الكبيرة".

 يظهر معدنه في المباريات الكبري.. وصانع الفارق دائما

وأردف مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، أن الأهلي وصل كأس العالم للأندية ٦ مرات نجح في الصعود إلى قبل النهائي والفوز بـ ٣ برونزيات وألقاب، فالنادي الأهلى  يظهر معدنه في المباريات الكبري مثل كأس العالم للأندية، مؤكدا ان الاهلى دائما يصنع الفارق في المباريات القوية.

الأهلى الاتحادالسعودي رحيل كولر الناقد الرياضي عبد المنعم فهمي

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