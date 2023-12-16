الاحتلال يقصف آخر مركز للولادة في غزة| تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال قصفت مركز "الصحابة" وهو الوحيد للولادة في غزة حاليا.

وكانت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.

وذكرت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا، وحطمت صرح شهيد في بيت لحم.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن طه شحادة الوحش، بعد دهم منزل ذويه في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وتفتيشه.

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال حطمت صرح الشهيد حسين مسالمة في بلدة الخضر جنوبا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في ابو انجيم جنوب شرق بيت لحم، وفتشتها.

