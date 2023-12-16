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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت شلبى: الأهلى هيلعب مع مانشستر سيتى فى نهائى مونديال الأندية

صدى البلد

أشاد الإعلامي مدحت شلبي بالفوز الذي حققه فريق الأهلي على اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدا على قدرة المارد الأحمر في التأهل لنهائي مونديال الأندية المقام حاليا في السعودية.

وقال مدحت شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت أرى أن مواجهة الأهلي واتحاد جدة متكافئة بنسبة خمسين خمسين، لكن المباراة عمقت فكرة الوطنية بيننا جميعا". 


وتطرق مدحت شلبي للحديث عن أهداف الأهلي الثلاثة في المباراة، قائلًا: "حسين الشحات هدفه أصعب من إمام، من الوضع واقفا ووضع الكرة في مكان صعب جدا، لكن إمام كان عريس في الملعب، الكورة بين رجليه ما شاء الله".

وتابع مدحت شلبي:" اتحاد جدة ليس هو الاتحاد الذي تعودنا عليه، وهذا الموسم لم يقدم الأداء المأمول منه، أدائه أمام أوكلاند سيتي جعلنا نقول الاتحاد رجع تاني، لكنها كانت نتيجة خادعة".

وأكد مدحت شلبي:" الأهلي تفوق على نفسه في مباراة اليوم، إمام ومروان سيطروا على نص الملعب، وعبد المنعم وياسر سيطرا على كريم بنزيما، ومحمد هاني قتل الجبهة اليسرى لاتحاد جدة".

وأوضح مدحت شلبي:" مروان عطية كان هائلًا، لكنني اعتبر رجل المباراة محمد هاني، لأن جبهة كورنادو وهوساوي ليست سهلة وقضى عليها تماما، وفي الشق الهجومي مع بيرسي تاو كان متفاهما جدا".

وشدد مدحت شلبي على أن :" الأهلي بما قدمه أمام اتحاد جدة لو لعب بنفس القوة والقدرة يصعد للنهائي، وأخشى على الأهلي من الإجهاد، لا يملك الفريق سوى الأحد للاستشفاء، وإذا نجح الجهاز الفني في إرجاع الأهلي للحالة البدنية العالية أعتقد إنه سيصل إلى النهائي، ووقتها يكون النهائي مع مانشستر سيتي.. ويحلها الحلال".

وأتم مدحت شلبي:" موديست شارك لثواني، وفي أول كرة تم طرده بسذاجة، في فار ويرصد كل الألعاب، موديست سند وبعد ذلك ضرب حجازي بالكوع، الأهلي كسبان 3 وفريقك مستريح، لماذا أضع نفسي في هذا الدائرة، أيام موديست باتت معدودة في الأهلي". 
 

الاعلامي هاني حتحوت الاعلامي مدحت شلبي اتحاد جدة الأهلي واتحاد جدة أنتوني موديست برنامج الماتش بيرسي تاو

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