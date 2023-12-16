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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطعمية فى نص النهائى يا بيه.. تعليق مثير من هانى حتحوت بعد فوز الأهلي

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي نجح في تخطي عقبة اتحاد جدة بجدارة، في الدور ربع النهائي وتأهله رسميا لنصف نهائي المونديال.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، وقدموا مباراة كبيرة وحققوا الفوز على اتحاد جدة السعودي بجدارة ‏واستحقاق، قائلاً: «‏الطعمية في نص النهائي يابيه  وهاتولنا النصر ورونالدو النسخة الجاية».

وأشاد حتحوت، بجمهور الأهلي المتواجد في المملكة العربية السعودية، قائلاً :«جمهور الأهلي يحرك الجبال»، مؤكداً أن جماهير الأهلي ظهرت عليهم علامات الحزن، بسبب فوز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثية فقط، مشيراً أنه كان يرغب في المزيد من الأهداف والخروج بنتيجة تاريخية.

وأشار حتحوت، إلى أن الحضور الجماهيري من جانب مشجعي الأهلي منح اللقاء أجواء خاصة، مما أ‏سهم في ظهور فريق الأهلي بصورة مميزة ومن ثم تحقق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.‏

وواصل حتحوت، أن أحمد حجازي هو أفضل لاعبي اتحاد جدة خلال مباراة الأهلي، قائلاً : «حجازي اللاعب الوحيد في الاتحاد كان لديه روح وعزيمه داخل الملعب».

وعلق حتحوت على مغادرة جماهير اتحاد جدة قبل نهاية المباراة قبل انتهائها بعشرة دقائق، قال« جماهير الاتحاد فقدت الثقة بعد فرض الأهلي السيطرة على المباراة».

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