سقوط طائرة عسكرية إيرانية قرب مدينة كازرون وسط إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية بأن طائرة عسكرية إيرانية سقطت في منطقة "بحيرة بريشان" قرب مدينة كازرون (وسط إيران).

وكانت الوكالة الرسمية للأنباء في إيران قد أفاجت بان حريقا اندلع في وحدة لتقطير النفط الخام في مصفاة بمدينة أصفهان في وسط إيران اليوم السبت.

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وذكرت الوكالة قائلة “اندلع حريق في إحدى وحدات النفط الخام بمصفاة أصفهان حيث تم إرسال أفراد إنقاذ إلى المكان”.

وقال مصدر مسؤول كبير في حكومة أصفهان أنه لم يصب أحد في الحريق الذي تم إخماده.

وقال المسؤول إن النيران شبت في الأنابيب عند مدخل الوحدة 3 في المصفاة. ولم يذكر سبب اشتعال النار في الأنابيب