حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

شارك اللاعب المصري أحمد حجازي ، ضمن صفوف فريقه نادي الاتحاد السعودي، أمام النادي الأهلي المصري، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بجدة ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وسدد حسين الشحات تسديدة قوية ردها أحمد حجازي بقدمه لينجح في منع الكرة من دخول المرمى في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وظهر أحمد حجازي ، خلال مباراة الاتحاد و الأهلي بشكل قوي للغاية وحرم حسين الشحات نجم القلعة الحمراء من تسجيل هدف في مرمي الفريق السعودي .

أزمة أحمد حجازي بسبب الأهلي

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية ، خبراً عن زيارة مدافع فريق الاتحاد السعودي أحمد حجازي لمعسكر الأهلي من أجل تقديم التهنئة له بعد الفوز الكبير علي فريقه.

ورد أحمد حجازي علي تلك الأنباء من خلال تويتة على منصة اكس نصهاً « ده حسين الشحات ولابس تيشرتي وياريت يكون فيه مصداقية ومهنية واحترام أكتر من كده »

ملخص المباراة الأهلي والأتحاد

بدأ النادي الأهلي الشوط الأول للمباراة بشكل جدي للغاية ، محترماً إمكانيات فريق الاتحاد السعودي ، وحجم لاعبي الفريق وبدأ في الضغط من مسافات قريبة للغاية مع إمكانية الإرتداد السريع للقيام بالواجب الدفاعي .

الهدف الأول للنادي الأهلي

ومع مرور نجح على معلول، في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

على معلول

وسجل معلول من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الـ VAR على حسن كادش مدافع الاتحاد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

باحترافية | الشناوي يحرم اتحاد جدة من التعادل أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

وحرم محمد الشناوي فريق اتحاد جدة من تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق كريم بنزيما بعد تصديه لركلة جزاء

الشناوي

الهدف الثاني للنادي الأهلي

حسين الشحات

نجح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

الهدف الثالث للنادي الأهلي

إمام عاشور

نجح إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.