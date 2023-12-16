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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. ماذا قال حسين الشحات للعامري فاروق؟

صدى البلد

حرص حسين الشحات مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على تذكر العامري فاروق نائب رئيس النادي خلال احتفالات الفريق بالفوز على الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

العامري فاروق 

حسين الشحات نجم الأهلي

وقال حسين الشحات إن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي ‏كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق اتحاد جدة السعودي على أرضه ‏ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

الأهلي واتحاد جدة

وأضاف الشحات: اتحاد جدة فريق كبير في السعودية وفي قارة آسيا، ولكن الجميع اعتاد على ‏ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى وفي مباريات قوية بحجم منافس اليوم.‏

وأكد لاعب الأهلي أن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز على اتحاد جدة منذ الدقيقة الأولى ‏للمباراة كانت واضحة، وأن الجميع شاهد الثقة وعدم استعجال اللاعبين في تحقيق الفوز.‏

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العامري فاوق


ووجه الشحات التهنئة والشكر لجماهير الأهلي التي دعمت الفريق اليوم في مدرجات ملعب ‏الجوهرة المشعة وكافة الجماهير التي دائمًا تؤازر الفريق، ومجلس الإدارة برئاسة ‏محمود الخطيب، والجهاز الفني واللاعبين.

وفي النهاية حرص الشحات على توجيه رسالة دعم للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي يعاني من أزمة صحية صعبة وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل.

الاهلي واتحاد جدة 

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الاتحاد السعودي

سيأتي تشكيل الأهلي في مباراة الاتحاد السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

تشكيل اتحاد جدة ضد الأهلي
 

حراسة المرمى: جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي.

الوسط: فابينيو- كانتي- فيصل الغامدي.

الهجوم: رومارينيو- كريم بنزيما- كورنادو.

مباريات كأس العالم للأندية 2023
ومن المقرر استمرار مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2023.

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