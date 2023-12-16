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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض أوغسطينوس بن دموعها.. المركز القومى للسينما يكرم الراحل سمير سيف

سمير سيف
سمير سيف

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية في حب المخرج الراحل (سمير سيف) يتحدث خلالها رفيق عمره مدير التصوير د.سمير فرج  والناقد السينمائي محمود عبد الشكور، وسوف يقوم د.حسين بكر بتكريم إسم الراحل سمير سيف ويعرض خلال الأمسية  فيلم" أوغسطينوس بن دموعها " للمخرج الراحل سمير سيف .

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، و الفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

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سمير سيف 

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وتم تصويرة في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر  وتونس وإيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف  أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز  هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

أوغسطينوس بن دموعها


جدير بالذكر أن الفيلم حاز على جائزة  افضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33 ، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

يذكر  أن المخرج سمير سيف هو أحد أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا متميزة مع كبار النجوم مثل  النجم عادل أمام بفيلم"المشبوه"، و "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".  

تقام الفعاليات  تحت إشراف الكاتبة /امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية وذلك الاربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر في تمام الساعة ٦ مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.

يذكر ان جميع الفعاليات  متاحة ومجانية للجمهور من محبي  السينما

الثقافة السينمائية المركز القومي للسينما أوغسطينوس بن دموعها فيلم أوغسطينوس بن دموعها سمير سيف المخرج سمير سيف

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