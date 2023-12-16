22 ديسمبر أطول ساعات الليل وأقصر ساعات النهار.. البحوث الفلكية تفسر الظاهرة

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن قرب الأرض من الشمس ليس له علاقة بدرجات الحرارة على كوكب الأرض، موضحا: كوكب الأرض يكون أقرب إلى الشمس خلال فصل الشتاء.

وقال جاد القاضي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز: الشمس تكون أقرب لكن أشعة الشمس لا تسقط عمودياً على نصف الكرة الشمالي، وبالتالي يكون هناك نقص في درجات الحرارة.



وأضاف أن تنوع الفصول يحدث نتيجة دوان الأرض على محورها، منوها بأن 22 ديسمبر في نصف الكرة الشمالي يكون أطول ساعات الليل وأقصر ساعات النهار، لكونه بداية الانقلاب الشتوي.