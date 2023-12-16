شاهد | لحظة إعلان وفاة أمير الكويت

أعلنت إذاعة الكويت اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

الأمير نواف الأحمد هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

وتلقى الشيخ نواف الأحمد تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية.

وغيب الموت، أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، وتولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الحكم من 29 سبتمبر 2020، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق، من زوجته اليمامة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، ولديه 4 أبناء وبنت واحدة، وقطع التليفزيون الكويتي الإرسال وبث آيات من القرآن، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتميزت العلاقات المصرية الكويتية خلال العام الماضي بطبيعة خاصة، وتاريخية جمعت بين البلدين، وهي نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، وشهد العام الماضي، العديد من الزيارات الرسمية بين البلدين كما شاركتا في العديد المحافل الدولية بمختلف المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية.