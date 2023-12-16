صراع بين آرسنال وتشيلسي علي ضم أوسيمين

تقترح التقارير الصحفية الإيطالية أن فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، قد يصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كل من آرسنال وتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويبدو أن هناك منافسة قوية بين الفريقين اللندنيين في سباق للحصول على خدمات أوسيمين.

على الرغم من استعداد أوسيمين لتجديد عقده مع نابولي حتى 2027، فإن هذا لا يمنع احتمال رحيله في صيف عام 2024. ووفقًا للتقارير، توصل اللاعب ووكيل أعماله إلى اتفاق مع نابولي لتجديد العقد مع إضافة شرط جزائي بقيمة 130 مليون يورو.

إذا تم تنفيذ هذا الشرط الجزائي، ستكون صفقة انتقال أوسيمين هي الأغلى في تاريخ آرسنال وتشيلسي.