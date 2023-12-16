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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدادًا على رحيل الأمير.. قرار عاجل من وزارة التعليم الكويتية

أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف

أكدت مصادر تربوية رفيعة لـصحيفة الجريدة الكويتية، أن الوزارة ستعمل على تأجيل اختبارات الفصل الأول طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية التي كان من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم غد الأحد.
 

تم التأجيل  بسبب حالة الحداد على رحيل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رحمه الله، على أن تصدر الوزارة في وقت لاحق بيانا توضح فيه جداول الاختبارات بالمواعيد الجديدة.

ونعى الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به؛ لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.

أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد

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