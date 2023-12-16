فيديو للحظة إعلان وزير شؤون الديوان الأميري رحيل الشيخ نواف أمير الكويت

بث التلفزيون الكويتي مقطع لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله قال فيه "ببالغ الحزن والأسى ننعى المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتداول المغردون على منصة إكس هذا المقطع بصورة واسعة داعين للأمير بالرحمة وللكويت بالصبر والسلوان.



ونعى الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به؛ لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.