مرزوق الغانم: ننعى أميرنا ووالدنا وحاكم دولتنا و حكيمها الشيخ نواف

أعرب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، عن تعازيه في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال الغانم عبر صفحته علي منصة اكس: " إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره.

وأضاف : بقلوب يعتصرها الحزن ، وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره ، ننعى أميرنا و والدنا ، وحاكم دولتنا و حكيمها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، لشعبنا وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم.

وتابع : عزائي لنائب الأمير وولي العهد و لأهل الكويت الكرام ، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة.

وأتم : اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. فاللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين.