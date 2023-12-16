حسين الشحات يعلق على ثلاثية الأهلي أمام اتحاد جدة

شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، لقطات من مباراة اتحاد جدة بالأمس، وتألق فريقه بثلاث أهداف مقابل هدف في مونديال ٢٠٢٣.

وكتب عبر اكس: “وكان فضل الله عليك عظيما”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة اهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.