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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 5 أشخاص في حادثي انقلاب دراجة بخارية وتروسيكل بإحدى قرى مركز المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 5 أشخاص فى حادثي انقلاب دراجة بخارية وتروسيكل بإحدى قرى مركز المنيا بسبب السرعة. 

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انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغين، وتبين أن الحادث الأول انقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب فى إصابة 3 أشخاص بينهم سيدتان وهم محمد. ا. خ 15 سنة ونجلاء. ع. أ 43 سنة ربة منزل وشقيقتها وداد 52 سنة ربة منزل مقيمون جميعا بمدينة المنيا.

وأصيب كل  من أشرف. س. ع 35 سنة ومصطفى. ب. ص 24 سنة مقيمان بمدينة المنيا، إثر انقلاب تروسيكل بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي للعلاج والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالمنيا السرعة الزائدة الوحدات الصحية انقلاب دراجة بخارية حملات تفتيشية

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