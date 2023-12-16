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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تعزي في وفاة الشيخ نواف الأحمد

ارشيفي
ارشيفي

نعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي  بليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد حيث قالت " ببالغ الحزن والأسى فقدت الكويت اليوم والأمة العربية والإسلامية شخصية فذة وحكيمة داعية للسلام وداعمة للاستقرار سمو الأمير نواف الأحمد الصبح تقبله الله بواسع مغفرته ورحمته.

وأضافت عبر منصة اكس" تعازي الحارة لسمو الأمير مشعل الأحمد وللكويت الحبيب قيادة وشعبًا في هذا المصاب الجلل.

واعلنت إذاعة الكويت، اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من  يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد  منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

الأمير نواف الأحمد  هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

وتلقى الشيخ نواف الأحمد تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية.

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وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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