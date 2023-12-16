مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة مسرعة بالقليوبية

لقى شخصين مصرعهما وآصيب آخر بعدما صدمتهم سيارة مسرعة أثناء سيرهم في الشارع بمنطقة أم بيومى دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالحادث وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين وانتداب المهندس الفني لفحص السيارة والاستعلام عن حالة المصاب .



تلقى مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة، بلاغا بوقوع حادث تصادم مرورى بمنطقة أم بيومى دائرة القسم، ووجود جثتين ومصاب وتم إخطار مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة أم بيومي دائرة القسم وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفى.



وتبين أن سبب الحادث وجود عطل بالسيارة المتسببة بالحادث عبارة عن عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة ما تسبب في وقوع الحادث، وتم ضبط السيارة وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.