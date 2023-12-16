عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية اليوم.. سيولة كبيرة فى شوارع القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

رضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت 16 ديسمبر2023 عبر تطبيق جوجل للخرائط، ويجب الالتزام بالسرعات المقررة، لوجود كاميرات المراقبة والرادارات بجميع أنحاء الجمهورية.

السرعات مراقبة بالرادارات بجميع أنحاء الجمهورية

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات، ناصحة بربط حزام الأمان وتقليل السرعات المقررة، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة وردارات للألتزام بالسرعات المقررة.

 

 

 سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، ونصحت مقدمة برنامج “8 الصبح” قائدي السيارات للقيادة بحرص شديد جدا لعدم وجود أى خسائر بشرية، وتهدئة السرعة منعا لتسبب أى حوادث على الطرق.

وأشارت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبر عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة بها، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به سيولة مرورية .

السيولة المرورية الطريق الدائرى المهندسين كاميرات مراقبة ردارات القاهرة الكبرى الحالة المرورية كوبري 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعترض مسيرات من لبنان

أبو العينين ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت: فقدنا قائدا استثنائيًا وأميرًا شجاعًا ستظل مواقفه الخالدة رمزا مضيئا في تاريخ أمتنا

رسميا.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت

بروتوكول تعاون لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقرى "حياة كريمة"

بالمسيرات.. الحوثيون يستهدفون مدينة إيلات بالأراضي المحتلة

مجلس الوزراء الكويتي ينادي الشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاين أوستن.. لماذا اشتهرت فقط بعد وفاتها| تفاصيل مدهشة

نصائح مهمة لتجنب الأرق| تعرف عليها

ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست|شاهد

بفستان تايجر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

فيديو

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

عمرو أديب يكشف حقيقة طلاق شيرين عبدالوهاب .. فيديو جراف

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ