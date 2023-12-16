بسبب الحرب في غزة.. موسم أعياد فاتر وشلل تجاري في بيت لحم|فيديو

تتعرض مدينة بيت لحم، التي تزدحم بالسياح عادة قبل وأثناء عيد الميلاد، لضربة اقتصادية كبيرة مع تجنب الزوار والسياح المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي هناك والحرب على قطاع غزة.



ويقول الكاهن عيسى ثلجية عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز: "في هذه الأيام، بيت لحم حزينة في الواقع. لا يوجد فيها أي أشخاص، ولا حتى السكان المحليين، في الواقع. لا يوجد سياح ولا زينة ولا أي نوع من المهرجانات حولها".

وتضرر القطاع السياحي بنسبة 100 في المئة، وأدى إلى إغلاق المطاعم السياحية وتعطل حركة الفنادق السياحية، وسجل حجم الخسائر السياحية للمحافظة بالملايين من الشواكل، وفق بيان وزارة الاقتصاد.