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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملات تبرع بالدم في صيدلة القناة| تفاصيل

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

بدأ مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة قناة السويس حملته للتبرع بالدم، تحت شعار "أنا متبرع مصري، أنا متبرع دائم"، وأتت هذه الحملة في دورتها الثانية عشرة لتصل إلى تجميع عدد أكياس دم بلغ 333 كيس دم، و الذي يساهم في إنقاذ حياة 999 شخص، كما قدمت الحملة التوعية لأكثر من 3000  فرد، إلى جانب ترسيخ مفهوم "أنا متبرع مصري، أنا متبرع دائم"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاءت الحملة بإشراف تنفيذي الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتور شديد جاد شديد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

انطلقت  الحملة خلال شهر نوفمبر، وقد بدأت في السابع من نوفمبر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفي الثاني عشر من نوفمبر توجهت لكليتي الهندسة  والطب البيطري.

وبالثالث عشر من نوفمبر تواجدت الحملة  بكلية التربية الرياضية  بينما اتجهت في الرابع عشر من نوفمبر إلى كليتي الزراعة و العلوم، وفي التاسع عشر من نوفمبر في كليتي الصيدلة والتمريض، و في اليوم العشرين من نوفمبر أقيمت الحملة بكلية الحاسبات و المعلومات، واستكملت الحملة فاعلياتها في اليوم الرابع و العشرين من نوفمبر، حيث توجهت إلى إحدى قرى القنطرة غرب.
واختتمت  أعمالها بالتواجد في أكبر ميادين الإسماعيلية السلطان حسين.

وأوضح محمد أشرف مسئول مكتب التسويق للاتحاد المصري لطلبة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس أن هذه الحملة جاءت بإشراف مسؤول لجنة الصحة العامة محمد عابدين، و رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس وليد إبراهيم.

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