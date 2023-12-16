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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب ينكس أعلامه حداداً على وفاة أمير دولة الكويت

مجلس النواب ينكس
مجلس النواب ينكس أعلامه

نكس مجلس النواب  أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم السبت - حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وذلك  عملاً   بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم السبت الموافق   16 ديسمبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق  18 ديسمبر 2023.

ونعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس باسمه واسم أعضاء مجلس النواب المصري إلى شعب الكويت الشقيق وفاة  المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، الذي انتقل الى جوار ربه  بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً ، سائلاً المولي - عز وجل – أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الكويت والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

ونعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية*.

وأعلنت  مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

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