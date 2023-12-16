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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متواضع وهادئ ومتكتم.. ماذا قالت الوكالات العالمية عن الراحل الشيخ نواف

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن التلفزيون الكويتي، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لينادي مجلس الوزراء الكويتي  بولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، وفيما يلي يستعرض موقع صدي البلد الإخباري نبذة سريعة الصفات التي عرف بها المغفور له بإذن الله الشيخ نواف وفقا لتقارير لوكالات الأنباء الدولية.

تولى وزارة الدفاع عند غزو صدام لبلاده...من هو نواف الأحمد الصباح أمير الكويت "الهادئ والمتكتم"؟

عن عمر 86 عاما رحل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عقب ثلاثة أعوام في الحكم، لكن الأمير "الهادئ والمتكتم" حسب وصف البعض مارس عدة مسؤوليات قبل وصوله إلى كرسي تسيير البلاد، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ولعل أبرز أدوار الشيخ نواف الذي توفي اليوم 16 ديسمبر هو توليه وزارة الدفاع عندما غزت القوات العراقية بقيادة صدام حسين بلاده عام 1990، قبل أن يتولى وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء لمكافحة الإرهاب في يناير 2005.

وأتاح له أسلوبه "الهادئ المتكتم"، بحسب وصف تقارير الأنباء العالمية، مواصلة دوره عندما هزت الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. 

وسمي الشيخ نواف الذي كان يحظى بتأييد الأسرة بفضل صورته كسياسي متواضع يعمل بعيدا عن الأضواء، وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام عن 91 عاما.

وكان عليه أن يقود اقتصاد بلاده خلال أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأدت إلى خفض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني للكويت عام 2020.

وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

تابع دراسته الثانوية في الكويت، ولم يكمل دراساته العليا. ويعود تمرسه بالسياسة إلى نحو نصف قرن حين عين حاكما لمحافظة حولي وهو في سن الخامسة والعشرين. وبقي في منصبه ذاك حتى 1978 عندما تولى وزارة الداخلية لنحو عشر سنوات.

تسلم الشيخ نواف مقاليد الحكم في حين كان العالم يواجه أزمة جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد إلى حد كبير على تصدير النفط.

وفي كلمة ألقاها بعد تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، أقر بأن بلاده تواجه "تحديات خطيرة".

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