سنظل نتذكر أعماله.. بريطانيا تنعي أمير الكويت الراحل

نعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمير الكويت الراحل، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال بيان لمكتب سوناك: "لقد شعرنا بأسف شديد لوفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف سوناك: "لقد كان صديقا كبير للمملكة المتحدة وسوف نظل نتذكر بكل تقدير ما أسداه من أعمال لتقوية علاقاتنا الثنائية، وما قام به من أجل إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.