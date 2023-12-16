محرمة دوليا| اللواء عادل العمدة: إسرائـيل أسقطت 6 آلاف قنبلة على غزة

أكد اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن إسرائيل استخدمت عام ٢٠٠٨ الفسفور الأبيض من خلال مدافع عيار ١٥٥ ملى ولكن يوم ١١ و ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ قامت باستخدام الفسفور الأبيض على غزةبطريقة بشعة مؤكدا انها مدعمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

إسرائيل استخدمت كل الأسلحة المحرمة دوليا على غزة

وقال اللواء عادل العمدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية الدى ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بالأسلحة المحرمة دوليا واستخدمته في الكثير من الأمور في أفغانستان عام ٢٠٠١ وفي العراق في ٢٠٠٣، وفي الخليج ١٩٩١ وفي ليبيا ٢٠١١.

إسرائيل قامت بقذف غزة ب 6 الأف قنبلة إلى الأن

واردف اللواء، ان عدد القنابل التى قذفتها إسرائيل على قطاع غزة تصل الى ٦ آلاف قنبلة وهذا في حد ذاته هو "أمر بشع"، مؤكدا ان الحماية الامريكية تلاحق إسرائيل في كل مكان فإنها تستخدم اليورانيوم المنصب والقنابل الفسفورية والقنابل الفراغية، وتستخدم قذائف خارقة للحدود وهي أسلحة تعمل على تدمير اكبر الخسائر فهي تستخدم أسلحة غير دقيقة حوالي من ٤٠ الى ٤٥%.