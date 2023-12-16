بنوك الكويت تعلن الحداد وتعطل أعمالها لمدة 3 أيام

أعلنت البنوك الكويتية تعطيل أعمالها حدادا على رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وفق ما ذكر موقع كويت نيوز الاخباري.

وقالت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى إنه نظراً للمصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بالإعلان الرسمي للحداد، سيتم تعطيل أعمال البنوك لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023.

وذكرت أنه وفق ذلك، سيتم استئناف الدوام الرسمي يوم الاربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

واردفت بقولها:" علما بانه خلال فترة الحداد الرسمي سيتم اغلاق كافة افرع البنوك المحلية..سائلين الله العلي القدير أن يتغمد أميرنا وقائدنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته".

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

