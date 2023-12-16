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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على حرف "v"..مصر تستقبل أسراب مختلفة من الطيور مع بدء موسم الهجرة

الطيور المهاجرة
الطيور المهاجرة

أوضحت الدكتورة آمال طه استشاري التوعية البيئية أن أسباب هجرة أسراب مختلفة من الطيور مع بدء موسم الهجرة مشيرة إلى ان اسباب هجرة الطيور فأما للبحث عن الطعام، او البحث عن الدفئ او بسبب التغيرات المناخية.


وأضافت طه خلال مداخله هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، لفضائية dmc ، تقديم الإعلامية داليا أشرف، ان هجرة الطيور تحدث مرتين في العام مرة في الخريف ومرة في الربيع، فهذه هي اول مرة، لافتة إلى أن الطيور تبدأ في الهجرة من أوروبا  بدءا من ١٥ اغسطس إلى ان تصل مصر في اوائل  نوفمبر، ثم تصل لاوروبا مرة أخري في ١٥ مارس ٢٠٢٤، فهي تستمر في التحليق والمهاجرة لمدة من شهرين إلى ثلاثة.

تهاجر الطيور أسراب ومجموعات على شكل حرف “v” الذي يساعدهم على مقاومة الهواء

واردفت استشاري التوعية البيئية ان اغلب الوقت تظل الطيور تطير، والذي يساعدها على الطيران ومعرفه موسم الهجرة هو أختلاف مدة النهار، وتهاجر الطيور على شكل حرف"v" حتي تستطيع اجناحتهم تضرب الهواء بسهولة لان قوة الأجنحة تساعد على الطيران لمدد طويلة، مؤكده أن هجرة الطيور اسراب ومجموعات وايضا على شكل “v ”  يساعدهم على مواجهة ومقاومة الهواء.


واشارت آمال طه إلى أن كل انواع الطيور تهاجر في مجموعات، فتسافر لوحدها ماعدا نوع الطيور  البط يسافر ويهاجر وحده.

التوعية البيئية هجرة اسراب الطيور التغيرات المناخية أسباب هجرة الطيور هجرة الطيور

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