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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة التضامن تفتتح معمل تحاليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

صدى البلد

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي معمل التحاليل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخاص بتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث حصل المعمل على شهادة الأيزو "9001 " وفقا للمواصفات العالمية، حيث يتميز المعمل بوجود فريق فني وإداري على أعلى مستوى.

وحضر الافتتاح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع، ومستشار وزيرة التضامن لدعم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة،


وصرحت نيفين القباج، بأن معمل التحاليل لصندوق مكافحة الإدمان يتضمن أحدث أجهزة التحاليل من حيث جودة ودقة نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وانه وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،يجرى معمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحليل العينات التأكيدية للكشف عن تعاطى المخدرات بعد الكشف الاستدلالي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،حيث يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب" بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ،كما يتم أيضا تحليل عينات الكشف عن المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن معمل التحاليل يتضمن أحدث الأجهزة العالمية لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة ،حيث يتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة الى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة ،وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى "، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات ،حيث تكشف الأجهزة بمعمل صندوق مكافحة الإدمان كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة ،وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتسطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل.

وأوضح "عمرو عثمان" أنه من خلال أحدث الأجهزة العالمية بمعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يستطيع الصندوق متابعة مرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق من حيث التأكد من مدى التزامهم بتناول الأدوية الخاصة بالبرنامج العلاجي من خلال تحليل عينات الكشف ومتابعة مراحل العلاج أول بأول، أيضا متابعة المتعافين من تعاطى المواد المخدرة خلال جلسات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي من خلال إجراء تحليل لعينات الكشف للتأكد من عدم عودتهم لتعاطى المواد المخدرة مرة الأخرى مما يساعد ذلك على استكمال البرنامج التأهيلي الحد من الانتكاسة.

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