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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بلغاريا: مصر أكبر شريك تجاري لنا في الشرق الأوسط وأفريقيا

رئيس بلغاريا يمنح
رئيس بلغاريا يمنح سفير مصر في صوفيا أعلى وسام يمنح للمدنيين

أكد رئيس بلغاريا رومين راديف  سعادته بالعلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفاً أن مصر هي أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع بلغاريا، فضلاً عن أنها أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. وعبّر عن عميق الشكر والتقدير لمصر ولقيادة السيد الرئيس الحكيمة، مبدياً تطلعه لتطوير العلاقات التاريخية خدمة للبلدين والشعبين الصديقين.


ومنح الرئيس البلغاري السفير خالد عمارة، سفير مصر لدى صوفيا، وسام وسام الفارس مادارا من الطبقة الأولى، وهو أعلى وسام يُمنح للمدنيين لجهودهم في تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع بلغاريا، وذلك بمناسبة انتهاء مهمة السفير المصري في بلغاريا.
 

وكانت مراسم الاحتفال بهذه المناسبة قد أقيمت يوم ١٣ ديسمبر الجاري، بمقر رئاسة الجمهورية البلغارية، بحضور لفيف من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السفارة المصرية بصوفيا.
 

وأشار السفير عمارة خلال كلمته إلى الشكر والتقدير لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس البلغاري، والتي تُجسد العلاقات المتميزة والممتدة بين مصر وبلغاريا، موضحاً أن هذه العلاقات تتميز بالتنوع، وترتكز على الاحترام المتبادل والصداقة والشراكة، وأنها ستتطور باستمرار. كما أشار سفير مصر إلى أن السنوات التي قضاها في هذا البلد الصديق والجميل ستترك أثراً ممتداً لديه ولعائلته، وكذلك على الشعبين المصري والبلغاري، مؤكداً أن سنوات العمل في بلغاريا أتاحت له الفرصة لاستكشاف تفاصيل العلاقات والروابط التاريخية بين الجانبين، من خلال حضارة البلدين الضاربة في أعماق التاريخ.
 

رئيس بلغاريا يمنح سفير مصر في صوفيا أعلى وسام يمنح للمدنيين في الدولة
رئيس بلغاريا يمنح سفير مصر في صوفيا أعلى وسام يمنح للمدنيين في الدولة
رئيس بلغاريا يمنح سفير مصر في صوفيا أعلى وسام يمنح للمدنيين في الدولة
رئيس بلغاريا يمنح سفير مصر في صوفيا أعلى وسام يمنح للمدنيين في الدولة
رئيس بلغاريا يمنح سفير مصر في صوفيا أعلى وسام يمنح للمدنيين في الدولة
رئيس بلغاريا يمنح سفير مصر في صوفيا أعلى وسام يمنح للمدنيين في الدولة

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