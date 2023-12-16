كولر يعقد محاضرة فنية استعداداً للقاء فلومينينسي البرازيلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن استعدادات النادي الأهلي للمباراة القادمة في كأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك: “«كولر» يعقد محاضرة فنية للاعبين استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.