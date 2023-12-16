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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. ارتفاع نمو سوق الأجهزة الطبية لـ 21.7 مليار جنيه في 2027

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان رقم صحيح بشأن سوق الأجهزة الطبية . 

وأوضح المركز، أن سوق الأجهزة الطبية شهد في مصر نموًّا مطردًا؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى 21.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، بزيادة قدرها 34% عن عام 2022. 

واشار إلي أنه بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن النمو المتوقع للسوق يرجع إلى عدد من العوامل، منها: زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية؛ حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على القطاع الصحي.

وتابع المركز ان المجتمع المصري يشهد ارتفاعًا في الوعي الصحي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأجهزة الطبية.

 

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