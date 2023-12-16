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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان عزاء المخرج الراحل أحمد البدري

أحمد البدرى
أحمد البدرى

قررت أسرة المخرج الراحل أحمد البدري إقامة عزاء له بمسجد الحامدية الشاذلية غدا الأحد بمنطقة المهندسين. 

ورحل المخرج أحمد البدري وتم تشييع جنازته ظهر اليوم السبت من مسجد الحصري بأكتوبر.

مرض أحمد البدري 

وكان صديق المخرج أحمد البدري، قد هاجم أصدقاءه؛ وذلك بعد أن رفضوا زيارته.

 

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وقال صديق المخرج أحمد البدري، فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتي لو بكلمه مايلاقيش دي زيارة المريض صدقه إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس  ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وان الحاله عماله تتدهور  وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقاءه زاره..معقوله ياناس".

واستكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

وأضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش  الرعايه المركزة من ٤ إلى ٥  روحوا زوره واخلصو النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.

وقدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين.

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