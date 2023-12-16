أهلي 2006 يهزم كهرباء شمال بخماسية في بطولة منطقة القاهرة

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦، فوزًا كبيرًا على ضيفه كهرباء شمال بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١١ من بطولة منطقة القاهرة.



جاءت خماسية فوز الأهلي عن طريق البديل عمار وليد حافظ (هدفان)، وعزت منصور وعمر زكريا (من ركلة جزاء) ومازن أحمد، بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ أهلي ٢٠٠٦ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - عبد الرحمن النحاس - أمير علاء.

الوسط: يوسف إسلام - عمر زكريا - عزت منصور - آدم سمير - محمد رضا.

الهجوم: محمد بشير.

وشارك عمار وليد حافظ بدلًا من محمد بشير، ويوسف الجندي بدلًا من عزت منصور، وعمر محمود بدلًا من آدم سمير، وعمرو محمد بدلًا من محمد رضا، وعلي الدين علاء بدلًا من أمير علاء.

وبهذا الفوز رفع أهلي ٢٠٠٦ رصيده إلى ٢٨ نقطة من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، وعلى النصر للتصدير ٤ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٥ - صفر، مسجلًا ٥٢ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كل من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي إخصائي التدليك.