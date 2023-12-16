قتل 100 صحفي.. الإعلام الفلسطيني نجح في نقل الحقيقة خلال فترة وجيزة

قال صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما تفعله إسرائيل تجاه الصحفيين والإعلاميين هو عمل منهج، حيث قتلت قوات الاحتلال منذ بداية الحرب حتي الأن ما يقارب من المائة صحفي وهو أكبر عدد تشهده الحروب منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أنه تم استهداف عدد ضخم من الصحفيين بشكل متعمد بالإضافة الى تدمير مقرات وسائل الاعلام حيث تم تدمير حوالي ٦٥ مؤسسة ومقر اعلامي في غزة بالكامل بالإضافة الى قصف بعض الاعلاميين الفلسطينين بشكل متعمد.



وأشار جمعه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية، ان إسرائيل استهدفت منازل اهالي عائلات الاعلاميين، مؤكدا أن اسرائيل تحاول ان تسقط الرواية الفلسطينية وتحاول وأد الاعلام الفلسطيني الذي ينقل الحقيقة.

أستطاع الأعلام الفلسطيني ان يغير الحقيقة فى فترة وجيزة

وأردف نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ان الإعلام الفلسطيني استطاع في فترة بسيطة أن يغير الحقيقة لدي الرأي العام العالمي ضد إسرائيل .

وتابع: هناك صحفي فلسطين يدعي معتز العزايزة يمتلك على حسابه ١٤ مليون متابع، فقط لأنه ينقل الحقيقة الى العالم الخارجي ولديه متابعين من فوكس نيوز الأمريكية بالرغم من انها تستثمر مليارات الدولارات لنقل الرواية الإسرائيلية.

واختتم صلاح جمعه، إسرائيل منذ ٧١ يوما وهي تقصف في قطاع غزة فقد قامت بقتل ٢٠ الف فلسطيني حتي الآن و ٥٥ الف جريح و ٧٠% من الأطفال والنساء ولم تحقق اي شيئ حتي الأن من أهدافها وهو تحرير الاسري والقضاء على حماس.